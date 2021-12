Conservazione della biodiveristà, fondi regionali per 3,5 milioni

(red.) La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha approvato un bando da 3,5 milioni di euro che coinvolgerà anche i privati per sostenere interventi di conservazione della biodiversità in Lombardia. Come pure di adattamento al cambiamento climatico e di valorizzazione dei servizi eco-sistemici di foreste e aree protette. “Un’opportunità unica – dice Raffaele Cattaneo – per rendere il nostro territorio più resiliente alla crisi climatica e raggiungere gli obiettivi di mitigazione fissati dai recenti impegni della Commissione europea e durante la Cop26”.

BANDO, APERTURA NEL 2022 – I progetti su clima e biodiversità vedranno coinvolti i gestori di aree protette e siti Natura 2000, ma anche aziende e cittadini. Il bando si aprirà nel febbraio 2022 come esito dell’azione C21 ‘Sperimentazione di modelli di governance innovativi’ del progetto Life Gestire2020.

AZIONI AMBIZIOSE, CONFERMA DELL’IMPEGNO – “Abbiamo approvato – spiega l’assessore all’Ambiente – i criteri per uno strumento innovativo. Per fare fronte infatti alle sfide che la Lombardia deve affrontare è necessario intervenire urgentemente con politiche attive e strumenti di finanziamento capaci di proteggere la biodiversità e fare fronte ai danni causati dal cambiamento del clima. Per questo stiamo progettando azioni ambiziose e innovative, capaci di coinvolgere anche il settore privato. Oltre a supportare gli Enti gestori di foreste e aree protette. E L’approvazione in Giunta conferma l’impegno di Regione su questo fronte”.

I BENEFICIARI DEL BANDO – Lo stanziamento di 3.5 milioni di euro (per le annualità 2022 e 2023) andrà a vantaggio degli Enti gestori delle aree protette, dei siti Natura 2000 e delle Amministrazioni pubbliche per attuare il Piano regionale delle azioni prioritarie per la biodiversità (Paf) 2021-2027 e la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

HABITAT, RETE ECOLOGICA, INSTRASTRUTTURA VERDE E SERVIZI – I progetti in particolare dovranno mirare ad ampliare la superficie degli habitat utili alla conservazione della biodiversità. Oltre a implementare la rete ecologica su scala locale e regionale, nonché potenziare l’infrastruttura verde del territorio. Come pure aumentare l’erogazione dei servizi ecosistemici e la loro valorizzazione economica. Così da rendere gli habitat e le comunità umane più resilienti rispetto ai cambiamenti climatici.

BANDO, GLI ASPETTI PIÙ INNOVATIVI – “Meritano di essere sottolineati – precisa Raffaele Cattaneo – i due aspetti più innovativi di questo bando, che intende essere un esempio virtuoso di co-finanziamento pubblico-privato. Prima di tutto i progetti presentati dovranno prevedere, misurare e certificare l’impatto atteso in termini di stoccaggio di Co2 e sulla biodiversità. Secondariamente, essi dovranno assicurare un co-finanziamento minimo del 30%, di cui almeno il 10% da fonti private”.

IL RUOLO DI FONDAZIONE CARIPLO – In considerazione del carattere dell’iniziativa, Fondazione Cariplo, nell’ambito dell’Accordo quadro sulla sostenibilità ambientale sottoscritto nel gennaio 2021, fornirà assistenza tecnica agli Enti beneficiari che intendono candidare il loro intervento. Un’assistenza mirata a progettare attività di misurazione, verifica indipendente e valorizzazione dei servizi ecosistemici; oltre che nelle attività di reperimento del co-finanziamento e delle sponsorizzazioni successive.

L’istruttoria tecnica e il monitoraggio dell’attuazione dei progetti saranno affidati all’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (Ersaf).

DOVE TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI – Maggiori dettagli sul bando e sulle modalità per accedere all’assistenza tecnica saranno pubblicati a breve sul sito: https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home e sul sito https://naturachevale.it/