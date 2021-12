Depuratore del Garda, il Comitato incontra la Regione

(red.) Giovedì 16 dicembre alle ore 20,15 presso l’Auditorium comunale di Sabbio Chiese, via Roma 49, la “Federazione del tavolo delle associazioni che amano il Fiume Chiese e il lago d’Idro” terrà la sua riunione n° 39 dei 25 delegati in forma di pubblica assemblea allo scopo di dare un’esaustiva informazione sull’attività che viene praticata, e quindi anche per cercare un confronto pubblico con la gente della Valle Sabbia. Per l’occasione sono invitati i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni valsabbini e le varie associazioni ed i comitati no-profit che in questi comuni si occupano di cura del territorio e della cultura locale.

Mercoledì 15 dicembre, invece, una delegazione del Comitato di coordinamento del presidio permanente, che da oltre quattro mesi staziona nei pressi della Prefettura di Brescia in piazza Paolo VI per informare e protestare contro la nomina del prefetto a Commissario straordinario per la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda e la sua scelta di costruire due maxi depuratori a Gavardo e Montichiari, si recherà, accompagnata da un gruppo di presidianti, presso la sede di Regione Lombardia a Milano, per essere ricevuta dall’assessore regionale al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni.

In un primo momento era prevista anche la presenza dei sindaci di Gavardo e Montichiari, ma dopo che il Comitato ha comunicato la loro presenza alla segreteria dell’assessore, agli stessi sindaci è giunta una convocazione diretta da parte dell’assessore. Facciamo notare che i sindaci non sono mai stati convocati in Regione e solo ora, dopo la nostra comunicazione, lo saranno. Il “Presidio 9 Agosto” ha, comunque, ottenuto questo primo risultato nel confronto con Regione Lombardia.

Visto che il 19 ottobre 2021 il consiglio regionale lombardo ha approvato quasi all’unanimità una mozione che impegna la giunta “a farsi promotrice nei confronti del governo per la riconsiderazione delle decisioni prese valutando l’opportunità di riprendere il percorso interrotto, seguendo un iter istituzionale condiviso con tutti gli enti coinvolti” e “ad attivarsi con il governo affinché vengano riconsiderate tutte le opzioni tecniche percorribili”.

Quindi la delegazione del presidio chiederà all’assessore Foroni quali sono stati e quali saranno gli atti concreti della giunta nei confronti del governo in attuazione degli impegni assunti. Chiederà, inoltre, di esercitare le prerogative costituzionali riconosciute alla Regione in relazione alla illegittimità della nomina del commissario straordinario e al conflitto di attribuzione tra Stato e Regione in tema di gestione del servizio idrico, del quale la depurazione è parte integrante.

Chiederà, infine, di aprire un canale di comunicazione e di informazione tra Regione e Comitato di coordinamento del Presidio 9 Agosto.