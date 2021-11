Domenica i laboratori nel parco di Largo Torrelunga

(red.) In occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti AmbienteParco (Largo Torrelunga 7, dietro piazza Arnaldo) propone molti laboratori per domenica 28 novembre dalle 15 alle 18:

– Così c’è più gusto: laboratorio sull’alimentazione sostenibile per bambini della scuola secondaria di primo grado.

– Precious Plastic: dalla plastica alla plastica, laboratorio sul riciclo della plastica e lavori creativi in vista del Natale, per bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado.

– Visita all’acquario: da 0 a 99 anni. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione. Verrà richiesto il green pass dai 12 anni in su. La prenotazione si effettua qui.