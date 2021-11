Desenzano: scarti edilizi nel lago, indagini e bonifica urgente

(red.) Fa discutere a Desenzano la chiusura degli accessi al bagnasciuga, il sequestro delle spiaggette che si sono formate a riva e il temporaneo divieto di ingresso sabato alla nuova passeggiata a lago tra la Maratona e via Lario (poi riaperta) dopo il ritrovamento di numerosi frammenti di tondino di ferro ritorti e buttati in acqua con altri materiali edili e calcestruzzo.

Sono stati i militari del Nucleo carabinieri forestali a intervenire e il comune ha disposto il divieto di accedere al litorale dopo le numerose segnalazioni (risalgono ad agosto quelle dei volontari ecologisti del gruppo Racmen/Woman) per la presenza di materiale potenzialmente pericoloso buttato nel lago dalla riva. I carabinieri hanno ispezionato la zona iniziando le indagini per accertare eventuali responsabilità.

Dovrà essere verificato se si tratta di materiale finito nel Garda durante la demolizione della vecchia passeggiata e abbandonato sul posto senza recuperarlo. Ora naturalmente il tratto dovrà essere bonificato e l’Autorità di Bacino, l’ente che ha progettato e appaltato i lavori della nuova passeggiata, ha convocato un consiglio d’amministrazione urgente per anticipare l’operazione che era prevista per la prossima primavera.