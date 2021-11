Montirone, cattivi odori: il Broletto diffida il bitumificio

(red.) Odori nauseabondi a tutte le ore del giorno, molestie olfattive che sono finite sotto la lente della Provincia di Brescia che ha diffidato il bitumificio di Montirone.

Il documento è stato inoltrato al gestore della Edilquattro nei giorni scorsi, dopo l’ispezione di Arpa. Il Broletto ha chiesto alla ditta di provvedere ad apportare le modifiche necessarie a far cessare i cattivi odori che, da tempo, infastidiscono i cittadini di Montirone, costretti a tenere chiuse le finestre, a causa degli effluvi e del tanfo che attaccano, come riferito dai residenti, gola e occhi, causando bruciori e lacrimazione.

Nel documento di diffida, la Provincia chiede di presentare entro 30 giorni un progetto per l’installazione di un sistema per l’abbattimento dei composti solforati sugli sfiati dei tre serbatoi di stoccaggio del bitume.

Sono state 500 le segnalazioni, nel mese di luglio, all’Arpa, per odori molesti, raccolte dal Comitato cittadino “Bitumificio? No Grazie”.