Gavardo, odori molesti: avviso di garanzia alle Fonderie Mora

(red.) Un odore acre a tal punto da dover tenere chiuse le finestre, sempre. E’ quello che viene denunciato da anni da un gruppo di famiglia residenti a Gavardo, nel bresciano, nei pressi delle Fonderie Mora, in via Quarena.

Molestie olfattive per le quali l’impianto, che produce getti in ghisa, è stato diffidato più volte nel corso di una battaglia a colpi di carte bollate che perdura da 10 anni.

Anche Legambiente si è occupata del caso rilevando non solo la puzza m anche le polveri scure che si depositano attorno allo stabilimento.

La stessa Provincia di Brescia ha diffidato in più occasioni la fonderia, inviando tutta la documentazione prodotta in Procura la quale, dopo la conclusione delle indagini, ha inviato un avviso di garanzia all’impianto per l’ipotesi di reato descritto dall’art. 674 del Codice penale, ovvero “getto pericoloso di cose”. L’Arpa prosegue a monitorare la situazione, con rilevazioni quotidiane, dopo che la stessa azienda aveva effettuato una serie di campionature ritenute però non corrette dall’Agenzia regionale per l’Ambiente, che ha contestato sia la modalità di rilevazione sia il “mancato rispetto delle prescrizioni dell’Autorizzazione integrata ambientale”.

Nel frattempo, è migliorato l’aspetto relativo alle emissioni di polvere nera corrosiva, che si verificano ora in modo più sporadico rispetto a quanto avveniva in passato. Una situazione che, tuttavia, ha portato allo stremo i residenti della zona, ancora in attesa del monitoraggio odorifero concordato dal Tavolo tecnico: a ciò si aggiunge anche il problema legato alle vibrazioni notturne, per le quali a tremare sono finestre e porte delle abitazioni.