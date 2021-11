Depuratore del Garda, “Il ministero non risponde ai cittadini”

(red.) Sulla vicenda del depuratore del Garda, interviene il Presidente di “Ambiente Futuro Lombardia” Tutela Salute Legalità, Imma Lascialfari, di cui pubblichiamo integralmente il contributo.

Dopo aver letto sui giornali nei giorni scorsi le dichiarazioni del Ministro Cingolani in cui affermava che nessuno, oltre alla Provincia di Brescia, gli avesse mai scritto in merito alla questione del Depuratore del Garda, sono sobbalzata sulla sedia! Anche perchè in data 26 luglio 2021, in tempi non sospetti, abbiamo prontamente inviato al Ministro Cingolani una missiva con richiesta “urgentissima” di incontro sull’annosa questione Depuratore!!! (alle quali si aggiungono, per non dimenticare, le altre richieste fatte dalla sottoscritta, a persone vicinissime al Ministro, in data 25 luglio u.s., in data 31 agosto, in data 22 settembre (in questo caso mi stato detto di pazientare visti gli imminenti incontri di “cop, cop 21 e il problema “caro bollette”) e, da ultimo, in data sabato 30 ottobre u.s. (dove mi è stato risposto che se ne sarebbe riparlato “dopo Glasgow”……..) A noi non resta che prendere atto che, molto probabilmente o al Ministero la corrispondenza viene persa, o i “filtri” sono troppo “filtrati” oppure il Ministro ha la memoria corta, giusto per non aggiungere altro!!

Spiace davvero dover constatare ancora una volta la distanza enorme e la mancanza di rispetto da parte delle istituzioni verso i cittadini che, peraltro, sono i primi a dover subire le scelte imposte dall’alto. Aggiungiamoci pure che il Ministro ammette di avere sul tavolo la richiesta di incontro del Presidente della Provincia di Brescia, anch’essa di Luglio 2021 e, ad oggi non lo ha ancora incontrato, viene quindi da dire che il “sistema Brescia” non è proprio al centro della sua attenzione!! Dispiace constatare che il Ministro, ha trovato il tempo di rispondere immediatamente al mondo politico ignorando i Comitati ambientalisti. Non vorrei che la mancata risposta ai comitati ambientalisti dipendesse dalla circostanza che il Ministro Cingolani li ha più volte considerati “radical chic” (vedasi articolo de “Il Giornale” 2 settembre 2021 ). A questo punto, non possiamo esimerci dal lanciare attraverso la stampa un messaggio forte al Ministro Cingolani: Aggiungiamo che, in data 11 maggio 2021, quando, quindi, il caso WTE non era ancora uscito alla ribalta, abbiamo scritto una richiesta di incontro al Ministro indirizzandola al Dott. Roberto Cerreto, come da istruzioni telefoniche del Ministero, con indirizzo segreteria.capogab…..in cui venivano evidenziate le moltissime criticità del bresciano ma, anche in questo caso, nessuna risposta!! Giusto per far capire che non demordiamo, ne abbiamo indirizzata un’altra di richiesta di incontro, questa volta in data 14 giugno 2021, per la questione fanghi, ma anche in questo caso nessuna risposta!! Di tutte queste non risposte abbiamo informato anche la Sottosegretaria Fontana ma anche in questo caso nessuna risposta, giusto per confermare l’andazzo. Cosa possiamo dedurne?? Le mail ed i messaggi, al MITE si “perdono”??? si “filtrano”??? ma se, appunto si “filtrano”, qual è il criterio di “filtraggio”??? Se noi cittadini e le istituzioni che ci rappresentano non riceviamo ascolto, ci chiediamo a chi ancora dobbiamo rivolgerci? A chi ancora dobbiamo affidare la nostra fiducia? Ci spiace per i tanti volontari che danno ogni giorno dimostrazione di amare questa terra e ci dispiace dover constatare che la causa ambientale a Brescia non riesca a trovare ascolto, ma, noi, non molliamo perché sappiamo essere nel giusto e, questo, lo dobbiamo ai nostri figli e alle future generazioni che ci malediranno per quello che stiamo loro lasciando. Per inciso: questo non lo diciamo noi: è la prima notizia di ogni TG la questione ambientale, sia durante il G20 che adesso in quel di Glasgow, quindiè tempo di agire tutti in sinergia!!!