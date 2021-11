Valorizzazione delle foreste lombarde, Regione investe 13,5 milioni di euro

(red.) Nell’ambito del “Piano Lombardia” la Regione ha deliberato, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, uno stanziamento da 13.5 milioni di euro per le comunità montane per le misure forestali.

FINANZIAMENTI TRIENNIO 2021-23. “Nel triennio 2021-23 – ha dichiarato Rolfi – finanzieremo sistemazioni idrauliche-forestali e opere di costruzione e manutenzione straordinaria di strade agro-silvopastorali. La Lombardia, con 620 .000 ettari, è la terza regione italiana per superficie forestale. In un periodo in cui anche a livello internazionale si parla dei problemi legati alla deforestazione, noi abbiamo una risorsa straordinaria, in costante crescita. che vogliamo tutelare e valorizzare grazie alle realtà che operano sul territorio” .

BRESCIA LA PROVINCIA CON PIÙ BOSCHI. Nel triennio 2016-2018 si è avuto un incremento medio annuo di superficie forestale pari a 4.917 ettari in Lombardia. La provincia con la maggiore superficie boscata in Regione Lombardia è Brescia, con 171.469 ettari di bosco. Como e Lecco, invece, sono, con il 47%, quelle con il maggiore tasso di boscosità. L’aumento della superficie forestale interessa prevalentemente la fascia montana con 3.391 ettari annui. La crescita è comunque elevata anche in pianura (939 ettari) e nella fascia collinare (587 ettari).

PATRIMONIO FORESTALE. “Stiamo valorizzando al massimo il nostro patrimonio forestale. I boschi certificati, ossia curati secondo rigorosi standard ambientali, – ha aggiunto Rolfi – sono aumentati del 74% nell’ultimo anno. Siamo così arrivati al 10.9% di superficie boschiva certificata in tutta la regione. Nel 2020 abbiamo registrato un numero di passaggi di turisti nelle foreste fino a 12 volte superiore rispetto alla media degli anni precedenti. Questo nonostante le limitazioni dovute al Covid”.

BANDI. “Nel mese di novembre – ha concluso l’assessore – attiveremo anche due bandi del Psr sulla valorizzazione delle foreste. Il primo da 3 milioni per i costi di impianto per forestazione, imboschimento e mantenimento delle superfici. Il secondo da 11 milioni per la prevenzione dei danni alle foreste” .

SUPERFICIE FORESTALE. Di seguito la superficie forestale in ettari suddivisa per provincia e la percentuale del tasso di boscosità.

BERGAMO 113.883 – 41%.

BRESCIA 171.469 – 36%.

COMO 60.755 – 47%.

CREMONA 3.625 – 2%.

LECCO 37.811 – 47%.

LODI 2.228 – 3%.

MANTOVA 2.208 – 1%.

MILANO 8.632 – 5%.

MONZA E BRIANZA 4.064 – 10%.

PAVIA 37.506 – 13%.

SONDRIO 125.112 – 39%.

VARESE 52.433 – 44%.

LOMBARDIA: 619.726 – 26%.