Caso Wte, indagini chiuse: 22 gli indagati

(red.) Chiuse le indagini sul caso Wte, azienda bresciana finita al centro di un’inchiesta giudiziaria legata allo sversamento sui campi agricoli di buona parte della provincia di 150mila tonnellate di fanghi contaminati da sostanze inquinanti, tra il 2018 e il 2019.

La ditta è sotto sequestro e l’attività dell’azienda è sospesa.

Su tutto il territorio provinciale si parla di 96 siti potenzialmente inquinati, con rischio di contaminazione delle falde.

I fanghi, come era stato ricostruito, avevano raggiunto anche il resto della Lombardia, il Veneto, il Piemonte e l’Emilia Romagna.

Sono 59 le aziende agricole compiacenti bresciane che hanno accettato di spostare i propri liquami. E tra i Comuni coinvolti ci sono Mazzano, Dello, Fiesse, Lonato del Garda, Isorella, Remedello, Ospitaletto, Bagnolo Mella, Ghedi, Cellatica, Gussago, Brescia e Rezzato.

Sono 22 gli indagati dalla Procura di Brescia: si tratta sia di persone fisiche (tra cui l’amministratore unico di Wte, un geologo, e una responsabile dell’azienda) sia di società. Gli indagati, parlando tra loro al telefono, parlano degli illeciti commessi, scherzando sul fatto che, sarebbero “finiti all’inferno” e che “Siamo talmente aziendalisti da non avere più pudore”.

Devono rispondere di traffico illecito di rifiuti alla gestione di rifiuti non autorizzata fino al getto pericoloso di cose.

Nel frattempo, il Mite (Ministero per la transizione ecologica) ha “bocciato”, la legge, approvata in via definitiva dal Consiglio regionale della Lombardia, riguardante il controllo, il monitoraggio e la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi utilizzati in agricoltura, promossa dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, il bresciano Fabio Rolfi, e dall’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo.

Il Ministero della Transizione ecologica, che già qualche settimana fa la aveva definita “costituzionalmente illegittima”, ora ribadisce il concetto, ovvero niente tracciamento dei materiali che, al momento, sono (e restano) equiparati in agricoltura a semplici fertilizzanti.

Rigettata dunque la validità della legge numero 15 del 6 agosto 2021 voluta dalla Lombardia, che prevedeva che i gessi venissero sottoposti alle medesime regole in vigore per i rifiuti ed i fanghi. Questo perché, come ha ribadito il Mite, “la competenza in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è un’esclusiva statale” e non regionale.