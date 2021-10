Caffaro, arrivano 3 (forse 4) milioni per la bonifica

(red.) Dalle parole alla firma, nero su bianco, dell’accordo per la bonifica del Sin Caffaro, con l’azienda Caffaro Brescia srl che metterà a disposizione 3 milioni di euro (forse 4) per realizzare la barriera idraulica finalizzata a bloccare la progressione dell’inquinamento in superficie.

Due gli interventi immediati: la costruzione della barriera idraulica, con la costruzione di nuovi piezometri e l’applicazione di nuovi filtri, e lo smantellamento dei fabbricati esistenti sull’area.

L’azienda, nei giorni scorsi, ha consegnato il progetto operativo concordato sia con la Procura di Brescia, sia con il con il Ministero della transizione ecologica e approvato da Arpa Brescia.

La conclusione dei lavori è attesa tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

“L’accordo raggiunto”, si legge in una nota di Caffaro, “dimostra la disponibilità e l’attenzione riservata al sito produttivo e al territorio bresciano da Caffaro Brescia”. “Per la prima volta nella storia di Brescia una società presente nel sito contribuirà al risanamento di un’area che da decenni, ben prima del recente insediamento di Caffaro Brescia, è oggetto di attenzione da parte delle autorità competenti. E’ un atto di responsabilità verso il territorio e verso l’intera industria italiana, che può godere di grandi benefici dalla presenza sul territorio di produttori di chimica di base. Si tratta di un settore che produce sostanze utilizzate in tutte le filiere produttive che possono godere di prezzi competitivi e prodotti di qualità realizzati nel nostro Paese”.

Caffaro Brescia, con questa presa di responsabilità vuole dare una svolta ad una situazione congelata da anni e che “non avrebbe portato alcun beneficio a nessuna delle parti coinvolte”, con la speranza che, sotto il profilo giudiziario, venga confermata “la correttezza e la lealtà del nostro operato” (gli attuali vertici di Caffaro Brescia sono indagati per disastro ambientale).

A giugno, la Procura di Brescia aveva sottoposto a sequestro 7 milioni e 762mila euro che equivalgono alla spesa che la proprietà avrebbe dovuto sostenere per attuare interventi di adeguamento degli impianti. Caffaro Brescia s.r.l. acquisì nel 2011 gli impianti da per una somma di 250mila euro, con l’impegno di bonificare lo stabilimento.

Le indagini della Procura di Brescia hanno fatto seguito a due segnalazioni dell’Arpa di Brescia del giugno e del settembre 2019 con cui cui l’Agenzia per l’ambiente rilevava un innalzamento dei valori di cromo-esavalente e di mercurio nella falda acquifera sottostante la Caffaro. Riscontrata anche una concentrazione “anomala” di clorato.

Il commissario straordinario del Sin Brescia, Mario Nova, dopo le osservazioni sul documento prodotto dovrà quindi indire una gara d’appalto, stralciando dal progetto operativo di bonifica tutte le opere ora in capo all’azienda. Intanto, per il prossimo giovedì è convocato l’Osservatorio Sin Caffaro.