Sabato camminata notturna nei boschi con i Gnari de Mompià

(red.) Associazione Gnari dè Mompià e Fondazione Bobo Archetti Onlus propongono per sabato 23 ottobre 2021 una passeggiata notturna nel Parco delle Colline di Brescia sotto la luce della prima luna piena d’autunno. Al finire del giorno verranno attraversati i boschi di Costalunga fino alla Cascina Margherita, scendendo poi per il Sentér dei Brüsacc, storico tracciato utilizzato dai carbonai. In serata è previsto uno spuntino al Rifugio nella valle di Mompiano.

Ritrovo: Parcheggio del Parco di via Nikolayewka angolo via Calamandrei alle ore 18 di sabato 23. Partenza ore 18,30.

Costo: 8 euro comprensivo di panino e bibita all’arrivo al Rifugio. Bambini sotto i dieci anni gratuito.

Per informazioni e iscrizioni: e20gnarimompia@gmail.com, entro venerdì 22 ottobre e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Abbigliamento da media montagna (pedule, felpa, pila frontale o torcia, consigliati i bastoncini).

Dislivello in salita: 420 m. circa. Durata: ore 3 circa. Il percorso di rientro dal Rifugio al parcheggio è di circa 2,5 km.

La partecipazione dei bambini, e la valutazione della loro capacità di effettuare il percorso, è sotto la responsabilità dei genitori o dei loro accompagnatori maggiorenni.

I partecipanti, sia durante il percorso, sia durante la sosta al Rifugio, devono attenersi alla normativa anti-Covid-19 in vigore. Per l’accesso al Rifugio è obbligatoria la Certificazione Verde in corso di validità. Per esigenze organizzative i partecipanti saranno divisi in gruppi di 20 persone più gli accompagnatori.