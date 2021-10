Piano cave, al via i lavori per il nuovo piano provinciale

(red.) Si è svolto nella sede provinciale di via Milano un incontro tra il vicepresidente della Provincia di Brescia Guido Galperti e i sindaci dei Comuni della VIA di bacino, Botticino, Serle, Paitone, Nuvolera e Nuvolento, con l’obiettivo di condividere le disponibilità del territorio per avviare i lavori che porteranno alla stesura del nuovo piano provinciale delle cave di marmo e delle pietre ornamentali, in scadenza nel 2024.

“Un’ importante occasione – ha dichiarato il Vice Presidente Guido Galperti – per ascoltare le esigenze dei sindaci dei Comuni che sono maggiormente interessati dall’attività estrattiva del marmo e delle pietre ornamentali. Si procederà ora con le analisi e le rilevazioni che porteranno ad avere una visione chiara dello stato dell’arte del comparto e dopo un ulteriore confronto con i sindaci saranno organizzati tavoli di confronto con i produttori e i Consorzi: un processo, dunque, partecipato e realizzato con la collaborazione del territorio che permetterà alla Provincia di realizzare una proposta di piano da sottoporre a Regione Lombardia auspicabilmente nella primavera del 2024”.

Il piano provinciale attualmente in vigore è stato approvato nel 2000 e rivisto nel 2008. Attraverso un dialogo costante con il territorio sarà formulata proposta di piano condivisa con tutti gli stakeholder: “Dobbiamo evitare- ha concluso Galperti – di incappare in mortificanti regimi di proroga e questo primo incontro ha posto le basi per un percorso partecipato ed efficace”.