Legionella, “Espressione del malessere dell’area a sud di Brescia”

(red.) I batterio della legionella torna a farsi vivo nella bassa bresciana orientale. Lo fa nella palestra utilizzata dagli alunni della scuola primaria di Novagli, frazione del comune di Montichiari.

L’Ats, a seguito di controlli e ispezioni in diversi plessi scolastici di Montichiari ha rilevato la presenza del batterio della legionella in un campionamento dell’acqua nella palestra, pertanto fino a nuove disposizioni il comune ha immediatamente vietato l’uso dell’acqua dei lavabi e delle docce.

“In attesa degli interventi di sanificazione della palestra”, si legge in una nota di Massimo Mastruzzo, del Direttivo nazionale e referente per la Lombardia del M24A-ET (Movimento per l’Equità Territoriale), “il pensiero non può fare a meno di andare alla paradossale vicenda del progetto del depuratore del Garda che se realizzato interesserà quel fiume Chiese tristemente saliti agli onori della cronaca nel 2018″.

Nel settembre 2018, nella bassa pianura padana a sud di Brescia, avvenne una grave epidemia di polmonite da legionella pneumophila che coinvolse in particolare 7 Comuni bresciani (Montichiari, Carpenedolo, Visano, Remedello, Acquafredda, Isorella, Calvisano) causando ben sette morti e addirittura un migliaio di contagiati.

“Il dottor Sergio Perini, Medico Medicina Generale ISDE (International Society Doctors Environment) Responsabile scientifico del Comitato per la Salute Pubblica, nel suo report, scrisse che ‘nel settembre 2018 è avvenuta nella bassa pianura a sud di Brescia una grave epidemia di polmoniti da Legionella Pneumophila di sierotipi 1-2-14 con diagnosi da parte dell’Istituto Superiore Sanità (ISS). Ne è conseguito un numero considerevole di ricoveri nelle strutture ospedaliere dell’ATS di Brescia e Valpadana (MN) con indice di mortalità elevata’.

“E’ stata”, viene evidenziato, “una situazione anomala sia per la diffusione sia per i sierotipi di Legionella che ha allarmato l’Istituto Superiore Sanità e le strutture sanitarie locali. Questa epidemia è una delle espressioni del malessere dell’area geografica a sud di Brescia per diverse situazioni ambientali di degrado. Dall’analisi della letteratura scientifica non è mai stata descritta un’epidemia comunitaria causata da sierogruppi di Legionella pneumophila diversi dal tipo 1. (1-2-3) In Italia si sono verificati cluster di legionellosi in ambito ospedaliero, dovuti (ad es. a sierogruppo 6) e in letteratura ne sono stati descritti altri causati da altri sierogruppi ma sempre in ambito nosocomiale”.

“Questa epidemia polmoniti da legionella Pneumophila tipo 1-2-14 nella bassa bresciana orientale, lungo il fiume Chiese è considerato dallo stesso ISS un evento unico al mondo”, continua Mastruzzo. “A fronte dei 878 casi di polmonite diagnosticati in PS ci sono stati 655 ricoveri con età media 63,5 anni di cui 39,6% inferiore 60 anni e il 38,3% superiore ai 75 anni. Ancora, tra le sue conclusioni Perini scrisse: ‘ulteriore elemento di riflessione rimane lo smaltimento abnorme di fanghi e gessi sulla campagna che circonda l’area agricola limitrofa all’alveo del fiume’ “.

“Regione Lombardia”, prosegue il Movimento per l’Equità Territoriale, “nella considerazione della enorme produzione di reflui zootecnici da parte degli allevamenti di suini, bovini e polli, ha emanato, a fine 2018, una delibera che limita lo spandimento dei fanghi in 170 Comuni lombardi, ma questo non è stato sufficiente a bloccare lo spandimento dei gessi considerati degli ammendanti e che non sono altro che fanghi trasformati da acido solforico o carbonato di calcio, comunque, ricchi di metalli pesanti e sostanze chimiche che vanno ad alterare i terreni agricoli e le future produzioni agricole”.

“Ciò è possibile”, viene rimarcato, “per mancanza di norme giuridiche che regolino lo spandimento degli stessi gessi. Si aggiunga che la bassa bresciana presenta una produzione abnorme di animali (1.500.000 suini, 400.000 bovini,40 milioni di polli e tacchini) i cui reflui vengono sparsi dagli agricoltori sui terreni agricoli. Pur nella consapevolezza che vi sono degli operatori agricoli corretti che rispettano il PUA (Piano di Utilizzazione Agricola), rimane il dubbio che alcuni allevatori sversino i liquami sugli stessi terreni non rispettando il rapporto di 170 Kg/Azoto/ettaro/anno causando, di conseguenza, sia un impoverimento dei terreni sia dei reflui nei canali che poi sversano nel fiume Chiese”.

“Inoltre”, continua Mastruzzo, “a dicembre 2018 e ad aprile 2019, nel territorio compreso tra Desenzano e Acquafredda si è verificato un fenomeno molto particolare quale la moria di migliaia di storni che cadevano morti dal cielo. L’Istituto zooprofilattico di Brescia ha rilevato come causa di morte una epidemia di salmonella in questa tipologia di uccelli che hanno particolari abitudini alimentari”.

“Da quanto rilevato”, conclude la nota del Movimento per l’Equità Territoriale, si evince come vi siano numerose responsabilità che chiamano in causa la Politica, la Sanità Pubblica e il mondo industriale e agricolo nella gestione di un territorio che continua a mandare segni di sofferenza e che si riflette sulla salute di uomini, animali e mondo vegetale. Il rischio è che nei prossimi anni la situazione possa peggiorare in maniera esponenziale alterando in modo irreversibile la nostra terra comune la cui gestione dipende dalla coscienza di tutti noi. Abbiamo tutti una grande responsabilità e si auspica un cambiamento di rotta ad una economia che ha raggiunto dei limiti che la natura non può più tollerare”.