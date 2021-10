Depuratore, il Commissario trasloca da Acque Bresciane

(red.) La sede del commissario straordinario per il nuovo depuratore del Garda cambia casa e si trasferisce, dalla Prefettura di Brescia alla sede di Acque Bresciane, in via Cefalonia, in città.

Lo ha annunciato, con una nota, lo stesso commissario, il prefetto Attilio Visconti, il quale, nel comunicato, sottolinea che la decisione è legata all’ “evolversi delle questioni tecnico-operative connesse al cronoprogramma delle opere da realizzare per il sistema di collettamento e depurazione della sponda bresciana del lago di Garda”, ritenuta, “dal punto di vista operativa e funzionale più opportuna” per “una sede da destinare in modo permanente al commissario straordinario”.

“Su richiesta del Commissario”, prosegue la nota, il presidente di acque Bresciane, Gianluca Delbarba ha messo a disposizione due uffici che da oggi sono la sede ufficiale del Commissario straordinario” e dove, viene spiegato, “già dalla prossima settimana, si riunirà il Comitato Consultivo, istituito dal Commissario, con lo scopo di intraprendere i prossimi passi finalizzati alla redazione del progetto definitivo delle opere”.