Brescia e le sue valli: una due giorni in Largo Torrelunga

(red.) Anche quest’anno, come nel 2019, le Valli Resilienti hanno deciso di aderire alla tappa bresciana del Festival IT.A.CA’ – in programma sabato 2 e domenica 3 ottobre, giunto alla sua tredicesima edizione – per raccontare e promuovere il modello di turismo sostenibile e responsabile del circuito delle Valli Accoglienti e Solidali – la rete di soggetti pubblici, priv ati e del terzo settore nata nel 2018 nell’ambito del Programma AttivAree di Fondazione Cariplo – che insieme contribuiscono a promuovere un turismo sostenibile attraverso: la ricettività, la rete dei negozi di vicinato, l’esperienza museale ed Eco museale delle Valli Trompia e Sabbia, nonché la rete dei servizi e delle offerte ad esso legati. Qui è possibile scaricare il programma completo del festival che dura due giorni e propone interessanti iniziative in zone diverse della città.

Da sabato 2 ottobre ad AmbienteParco a Brescia (Largo Torrelunga, 7) dalle 9.30 alle 19.30 è previsto un programma ricchissimo:

✅ Sabato mattina durante il convegno di apertura (9.30-11.30) l’assessore al Turismo della Comunità Montana di Valle Trompia Antonella Montini e il presidente di Linfa Paolo Romagnosi racconteranno l’esperienza del Circuito delle Valli Accoglienti e Solidali e di come la #ValleTrompia e la #ValleSabbia stiano lavorando in rete sui temi della mobilità dolce e dell’inclusione sociale

✅Durante tutta la giornata nel Parco restano allestiti due stand nei quali acquistare prodotti tipici, trovare materiali promozionali e informativi relativi a musei e cose da fare nelle #ValliReslienti

✅ In Sala EnergicAmbiente sarà possibile vedere dei video legati sia al progetto AttivAree sia ai territori in generale

✅ Sempre negli spazi aperti del parco, inoltre, il Sistema Museale della Comunità Montana di Valle Trompia organizza un Laboratoro per Bambini dedicato al tema dell’acqua (15.30-18.00).