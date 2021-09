Poste Italiane, illuminazione a basso impatto per 41 uffici bresciani

(red.) La sostenibilità al primo posto, per Poste Italiane, anche in provincia di Brescia. Sono infatti già 41 le sedi interessate nel 2021 dal progetto LED finalizzato ad introdurre illuminazione a basso impatto energetico per accrescere la sostenibilità ambientale attraverso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Il progetto LED rappresenta uno degli interventi principali per contenere i costi energetici e ha coinvolto nel 2021 già 41 siti di Poste Italiane in provincia di Brescia dove sono stati sostituiti 2.260 corpi illuminanti. Tale intervento produrrà annualmente un risparmio stimato atteso di circa 177.000 kwh e una riduzione di circa 80 tonnellate delle emissioni di anidride carbonica.

Le sedi interessate sono il Centro di Smistamento di Via Dalmazia e gli uffici postali di Brescia 8 in Via Francesco Baracca, 24 e di San Polo in Via Allegri.

In provincia, gli uffici postali coinvolti sono: Roncadelle e Mandolossa in Via Prima, Ospitaletto in Via Padana Superiore, Giussago, Rezzato, Manerbio, Capriolo, Adro, Botticino Sera, Ospitaletto, Gottolengo, Cazzago San Martino, Cologne Bresciano, Castel Mella in Via Chiesa, Bagnolo Mella, Coccaglio, Castenedolo, Bettole di Buffalora, Dello, San Felice del Benaco, Paratico, Marcheno, Pisogne, Zanano, Sabbio Chiese, Toscolano, Cevo, Polaveno, Paitone, Valle di Saviore, Vallio Terme, Boario Terme, Lumezzane in Via De Gasperi, Gardone Riviera, Malonno, Bovezzo, Stocchetta e Limone sul Garda.

L’iniziativa prevede la sostituzione negli immobili dei corpi illuminanti con lampade fluorescenti con la tecnologia LED per l’abbattimento di circa il 50% dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti.

Il contributo al piano “Zero emissioni nel 2030” – Le iniziative intraprese a Sondrio e in provincia contribuiranno al raggiungimento da parte di Poste Italiane, entro il 2030, dell’obiettivo di ‘zero emissioni nette di anidride carbonica’ come previsto dal piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, che mette al centro della strategia, oltre all’innovazione, la sostenibilità, declinata in otto pilastri tra cui la decarbonizzazione degli immobili e della logistica.

“A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030 — aveva ricordato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione del piano strategico “24 S.I. – l’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan.