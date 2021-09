Legambiente e Puliamo il Mondo quest’anno a Folzano

(red.) Questa mattina di sabato 25 settembre 2021 si è svolto a Folzano l’appuntamento annuale di Puliamo il Mondo, l’edizione italiana di Clean Up the World, la più grande iniziativa ambientale di pulizia e cura del territorio in cui ogni anno volontari di tutto il mondo ripuliscono, valorizzano e conservano i luoghi che li circondano.

Organizzato dal Consiglio di Quartiere e dal Punto Comunità di Folzano e da Legambiente Brescia, l’evento – informa una nota – è stato l’occasione per sensibilizzare sul tema dell’abbandono dei rifiuti e sull’importanza della cura del territorio e dei luoghi in cui viviamo.

Divisi in gruppi, i cittadini hanno ripulito strade, parchi, aiuole e fossi di Folzano: nel corso della pulizia sono stati raccolti mozziconi, imballaggi, carte, bottiglie, lattine, e anche ombrelli e pneumatici abbandonati.

Inoltre, essendo organizzato negli stessi giorni dello Sciopero Globale per il Clima, quest’anno Puliamo il Mondo vuole anche ricordare l’urgenza della crisi climatica e l’impatto annuale dell’inquinamento da plastica e da rifiuti.

In particolare in una città come Brescia con una altissima produzione di rifiuti pro-capite, eventi come Puliamo il Mondo costituiscono uno strumento prezioso per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della riduzione dei rifiuti e sul ruolo dell’economia circolare nel ridurre la produzione di rifiuti all’origine e nel dare vita a un circuito economico virtuoso per le persone e l’ambiente.