Caccia, Anelli (Lega): “Lavoriamo per la ripresa dell’attività venatoria nei prossimi giorni”

(red.) “Le divisioni nella Lega esistono solo nella testa dei grillini. Fabio Rolfi sta facendo un lavoro straordinario e ha il pieno sostegno della Lega per garantire l’attività venatoria. La decisione del presidente del Tar è cautelare ed è stata presa senza neppure sentire la Regione”. Questo dichiara in una nota il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale lombardo, Roberto Anelli: “Un fatto singolare e discutibile a fronte di un calendario sottoposto con esito positivo a una valutazione di incidenza ambientale. Siamo al lavoro per consentire comunque la ripresa dell’attività venatoria nei prossimi giorni e difenderemo con le giuste motivazioni in udienza anche questo calendario rispettoso delle indicazioni ambientali e delle tradizioni lombarde che la Lega continuerà a difendere”.