Stagione venatoria al via, cacciatori in calo

(red.) Prende il via nel bresciano la stagione venatoria 2021/2022. Il 19 settembre apre la caccia: come in altre regioni d’Italia, quest’anno non c’è stata la preapertura (come spesso avvenuto in Valle d’Aosta, Liguria e gran parte della Lombardia e, quest’anno anche in Lazio, Campania e Umbria.

In queste ultime tre regioni, infatti, le amministrazioni locali hanno deciso di non autorizzare l’apertura anticipata per i problemi legati alla Tortora.

A Brescia le specie cacciabili saranno: Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Ghiandaia e potranno essere cacciate nei giorni nei giorni 2, 5, 9, 12 e 16 settembre fino alle ore 13 ed esclusivamente nella modalità d’appostamento. Per il resto delle giornate di caccia il prelievo riguarderà quaglia, allodola, tortora, pernice bianca, moriglione e pavoncella.

Intanto, i numeri dicono che, a Brescia, è calato il numero delle doppiette: il 4% in meno rispetto allo scorso anno.

La sentenza del Tar dell’ottobre scorso ha sospeso il prelievo in Alto Garda, Valcamonica e Zone di protezione speciale di Rete natura 2000.

Appello della Provincia di Brescia rivolto ai cacciatori per il rispetto delle regole e annuncio dei controlli da parte delle guardie venatorie.