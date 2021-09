E’ domenica ecologica: il centro città chiuso alle auto

(red.) Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, il 19 settembre a Brescia sarà una Domenica Ecologica. Il centro storico della città resterà chiuso alle auto dalle 9 alle 18 e basterà un unico biglietto per girare l’intera giornata su bus e metro. La circolazione del traffico veicolare privato sarà vietata nella zona di centro compresa all’interno delle seguenti vie (escluse le vie): via Spalto S. Marco, via Vittorio Emanuele II, via Dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via Pusterla, via Filippo Turati e Piazzale Arnaldo.

Per agevolare tutti coloro che vorranno scoprire la città senza traffico, Comune di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità offriranno la possibilità di viaggiare per l’intera giornata di domenica 19 settembre 2021 con il biglietto unico, valido sia per le corse in bus sia per i viaggi in metro.

I biglietti di zona 1, di zona 2 e di zona 1+2 manterranno il costo abituale, ma potranno eccezionalmente essere utilizzati per tutta la giornata, e non solo per il consueto periodo di validità.

Il biglietto unico avrà validità per i biglietti acquistati tramite tutti i numerosi canali di vendita che il Gruppo Brescia Mobilità mette a disposizione, e dunque anche tramite Mobile Ticket – il biglietto acquistabile tramite sms, BresciApp! o l’app Nugo – o Viaggia con un Beep, il sistema di pagamento contactless attivo all’interno delle stazioni metro e a bordo autobus.

All’iniziativa ha aderito anche il Arriva Italia, che gestisce il servizio di trasporto extraurbano su gomma nella provincia di Brescia, e offrirà la possibilità di viaggiare per tutta la giornata di domenica con un unico biglietto integrato di corsa semplice tariffa C acquistabile in rivendita o tramite l’App Arriva My Pay. Il biglietto sarà valido su tutte le linee extraurbane e consentirà anche a coloro che abitano fuori Brescia e nei comuni limitrofi di raggiungere la città e muoversi poi con la rete urbana.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.brescia.arriva.it