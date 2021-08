Incendia rifiuti nel proprio cortile: a Berlingo 46enne denunciata e multata

(red.) ) I carabinieri della Stazione di Travagliato sono intervenuti a Berlingo, in Piazza Chiesa, ove presso un cortile privato e recintato erano stati dati alle fiamme alcuni rifiuti accatastati. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Chiari che ha spento l’incendio. Gli operanti, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per combustione illecita di rifiuti una donna 46enne, titolare del fondo, incensurata, casalinga, che è stata sanzionata anche amministrativamente per un importo di 600 euro per il deposito incontrollato rifiuti.