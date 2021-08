I ghiacciai dell’Adamello, quale futuro avranno? Una tre giorni di Legambiente

(red.) Dal 23 al 25 agosto torna in Lombardia la Carovana dei Ghiacciai, la campagna di Legambiente di monitoraggio dello stato di salute dei ghiacciai alpini e di sensibilizzazione sugli ecosistemi montani, attraverso convegni, escursioni in quota, arte e musica. Sarà l’occasione, grazie alla collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano, di visitare il ghiacciaio dell’Adamello e sarà inscenato un flashmod sul tema del cambiamento climatico.

Lunedì 23 agosto ore 17-19 è in programma la conferenza “Il futuro dei ghiacciai dell’Adamello” presso il Musil di Cedegolo (Bs).

Intervengono: Valter Maggi, vicepresidente Comitato Glaciologico Italiano; Marco Giardino, segretario Comitato Glaciologico Italiano; Carlo Baroni, coordinatore Alpi Centrali Comitato Glaciologico Italiano; Franco Capitanio, Consigliere centrale Cai; Guido Calvi, direttore Parco Adamello; Amerigo Lendvai, Servizio Glaciologico Lombardo. Modera Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente. Per partecipare è necessario iscriversi qui.

Martedì 24 Agosto dalle ore 10 è in programma una escursione sui ghiacciai dell’Adamello. Ritrovo all’ovovia del Tonale a Ponte di Legno (Bs) e partenza per il ghiacciaio del Presena. Monitoraggio e osservazione delle morfologie glaciali con la partecipazione degli esperti Valter Maggi, Marco Giardino, Carlo Baroni, Maria Cristina Salvatore del Comitato Glaciologico Italiano; Christian Casarotto, geologo del Muse Trento; Amerigo Lendvai, del Servizio Glaciologico Lombardo.

Pranzo al sacco-

Flash Mob Change Climate Change. Saluto al ghiacciaio: Momento dedicato al silenzioso e prezioso lavoro che svolgono i ghiacciai. Riflessioni, brani e poesie a cura di Paola Turroni. Per partecipare è necessario iscriversi qui.

Mercoledì 25 agosto alle ore 1o,30 è prevista una conferenza stampa presso la Sala dell’Unione dei Comuni Ponte di Legno (Bs). Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione qui.