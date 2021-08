Depuratore del Garda, presidio a oltranza: “Chiediamo incontro con Mattarella”

(red.) il Comitato di coordinamento del presidio di opposizione al progetto per il depuratore del Garda, denominato “PRESIDIO 9 AGOSTO SALVIAMO IL FIUME CHIESE“, nella riunione di ieri sera ha deciso di proseguire a oltranza la protesta in Prefettura e indicativamente si arriverà almeno alla fine del mese in corso; poi, come stabilito all’inizio, in un secondo momento il Presidio si raddoppierà e andrà sui territori dell’asta del fiume Chiese per ampliare e consolidare la forte protesta unitaria in difesa dell’intero bacino idrografico del Chiese.

“Comunichiamo oggi”, si legge in una nota, “che ora il presidio esprime precisamente la sua richiesta, che è di essere ricevuti dal Presidente della Repubblica, affinché vengano ascoltate le concrete e forti ragioni di salvaguardia dei territori del bacino idrografico del Chiese, i quali devono ricevere lo stesso rispetto di ogni altro territorio, ma invece attualmente così non è per le scelte che sta portando avanti il Commissario straordinario per la depurazione del lago di Garda“.

Peraltro, proprio l’attuale Presidente della Repubblica in una sua Lettera ai Prefetti in occasione della Festa della Repubblica 2021 – spiegano gli attivisti del comintato – scrisse:

“Nell’anno in cui celebriamo anche il centosessantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, merita di essere richiamata la prima vocazione del Prefetto, quella di rendere prossimo alle singole comunità lo Stato, che viene “rappresentato”, reso presente, nel contesto locale. È un compito di altissima responsabilità, che svolgete a favore dell’unità e della coesione e che vi rende interpreti attenti delle istanze territoriali nonché qualificati interlocutori del sistema delle autonomie e dei cittadini.”