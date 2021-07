Flero, inaugurato il ‘bosco delle api’: oltre 330 mila euro di investimento

(red.) Interventi di sistemazione idraulica e un nuovo bosco urbano nell’ambito delle vasche di laminazione: sono le opere realizzate dal Comune di Flero con i fondi regionali inaugurate oggi dagli assessori regionali Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi) e Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) insieme al sindaco Pietro Alberti.

“La Lombardia – ha dichiarato Fabio Rolfi – è sempre più green. Il bando sulle infrastrutture verdi dedicato a zone di pianura e di collina, ha consentito in questi anni di realizzare 95 nuovi boschi in tutta la regione. Il ‘bosco delle api’ di Flero è stato finanziato con 300.000 euro ed è aperto un ulteriore bando da 6 milioni che chiuderà il 23 luglio. Valorizzare la naturalità significa rendere più fruibili queste zone e aumentare qualità di vita e attrattività del paesaggio. Vogliamo in particolar modo riequilibrare la presenza di spazi verdi e boschivi in territori a forte urbanizzazione”.

Il bosco urbano è stato realizzato grazie al bando regionale per il finanziamento di ‘Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità’ promosso al fine di finanziare interventi d’area vasta e di valenza sovracomunale negli ambiti di pianura e collina, finalizzati alla costruzione delle reti ecologiche, attraverso la realizzazione di: boschi, fasce boscate, arbusteti, recupero della brughiera, interventi di de-impermeabilizzazione con ripristino di suolo fertile, acquisto di terreni da destinare alla realizzazione di interventi forestali.

Al progetto hanno compartecipato il Comune di Flero con le spese necessarie alla realizzazione della pista ciclabile per 30.000 euro. Altri 2.500 euro sono stati messi a disposizione dalla cooperativa ‘Il Quadrifoglio’.

La zona industriale in via Manzoni e in via Zerbino è stata invece interessata da lavori di sistemazione idraulica per ottemperare alla problematica relativa ai periodici allagamenti dovuti al sistema di drenaggio urbano.

“Prevenire i rischi idraulici – ha aggiunto l’assessore Pietro Foroni – rappresenta una degli obiettivi di Regione per salvaguardare il territorio nella sua totalità. Il progetto in questione, del valore di 508.000 euro, riguardava la riattivazione dei percorsi idraulici dismessi e la posa di un nuovo canale per il ripristino della rete, predisposto allo scopo di risolvere le criticità presentate dal sistema di drenaggio urbano”. “Ancora una volta – ha concluso Foroni – Regione Lombardia dimostra la sua attenzione e il suo impegno per la tutela del territorio lombardo”.

Il nuovo ‘Bosco delle api’ di Flero è formato da aree boscate oltre a filari arborei e prati stabili con incremento della naturalità e della biodiversità locale, nel quadrante Nord-Ovest del territorio comunale, in contesto periurbano.