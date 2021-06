Alto Garda fa il boom di “Vele” nella guida 2021 del “Mare più bello”

(red.) Sembra essere un elemento di contraddizione, ma nella guida blu “Mare più bello” di Legambiente e del Touring Club Italiano, quest’anno giunta alla ventunesima edizione, c’è spazio anche per i laghi. E l’alto Garda, sponda bresciana e trentina, ha fatto il pieno di riconoscimenti come uniche realtà lacustri in Lombardia. Tra l’altro, è la terza volta consecutiva che il Garda bresciano viene premiato con le “Vele“. In particolare, Gardone Riviera, ma anche Gargnano, Tignale, Limone e Riva del Garda, sulla sponda trentina, hanno incassato il punteggio massimo di “5 Vele”. I parametri che hanno portato a definire la nuova guida sono sempre quelli della qualità delle acque, i servizi e il basso consumo energetico con cui premiare i comprensori turistici.