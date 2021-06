Toscolano, domenica e lunedì ‘Festa del solstizio d’estate’ all’orto botanico

(red.) L’Orto botanico “G.E. Ghirardi” di Toscolano Maderno festeggia l’arrivo dell’estate con una rassegna di appuntamenti dal titolo “Siamo tutti biodiversi”, che si svolgerà dal 19 al 22 giugno, in concomitanza con la celebrazione della XVIII edizione della Festa del solstizio d’estate del 21 giugno.

L’iniziativa, coordinata dalla Rete degli orti botanici della Lombardia, ha l’obiettivo di avvicinare adulti e bambini al mondo vegetale. Quella di quest’anno sarà la XVIII edizione della Festa del solstizio d’estate organizzata dalla Rete lombarda: l’iniziativa, consolidata nel tempo, unisce gli orti botanici del circuito in una collaborazione fondata sull’obiettivo comune di avvicinare il pubblico al mondo vegetale.

Il tema dell’edizione del 2021 si ispira proprio alle peculiarità degli spazi verdi della Rete: biodiversi, appunto, nei loro contrasti, Micro/Macro, Sotto/Sopra, Vicini/Lontani. Un gioco degli opposti, di “sguardi” diversi racchiusi nello slogan “Siamo tutti biodiversi” (questo il link al programma).

Ecco il programma di Toscolano (l’ingresso è libero con prenotazione entro il 18 giugno scrivendo una email a orto.ghirardi@unimi.it).

Domenica 20 giugno

ore 10:15 “La bellezza in Orto“ a cura di Gelsomina Fico e Claudia Giuliani

ore 11:30 “Una domenica in famiglia…botanica“ Caccia al tesoro – a cura di Gelsomina Fico e Claudia Giuliani

ore 15:00 “Le piante della cura” – Sketching botanico itinerante a cura di Renata Barilli. Nell’ambito dell’Azione E5 del progetto LIFE IPGestire 2020 – ERSAF Lombardia.

ore 15.00 “Giochi di famiglie…botaniche“ Laboratorio didattico per bambini – a cura di Silvia Pace

ore 21:00 “Una notte all’Orto” – Esplorazione sensoriale dell’Orto in notturna. A cura di Gelsomina Fico e Claudia Giuliani

Lunedì 21 giugno

ore 10:00 “Orto Ghirardi…semi in viaggio“ Storie di piante e di uomini – a cura di Martina Bottoni e Fabrizia Milani

ore 10:30 “Piacere, sono una pianta” Racconti di forme, colori, profumi e sapori. A cura di Gelsomina Fico

ore 11:30 “Ci vuole un fiore…e non solo” Conoscere&Riconoscere. A cura di Claudia Giuliani.

ore 14:30 “Questione di…essenze!“Dalla pianta all’olio essenziale. A cura di Laura Santagostini.

Info e contatti: Orto Botanico “G. E. Ghirardi” – via Religione, 25 – Toscolano Maderno (Bs). email: orto.ghirardi@unimi.it; tel. +39 0365 641246.