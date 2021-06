Torbiere del Sebino, domenica di comportamenti scorretti dei visitatori

(red.) Quella di ieri, domenica 13 giugno, è stata una giornata che ha visto molte persone, sfruttando anche il clima, raggiungere alcune riserve naturali. Una di queste è stata quella delle Torbiere del Sebino, nel bresciano, dove però non sono mancati i comportamenti scorretti. Tutti segnalati dalle guardie di Legambiente, Lac e Oipa attraverso il servizio di vigilanza. Per esempio, qualche visitatore proveniente dalla provincia di Monza Brianza ha addirittura fatto volare un drone sopra i canneti della riserva naturale e nonostante sia sempre vietato. Per questo motivo i responsabili sono stati sanzionati. E all’interno dell’area protetta è stata persino abbandonata una tartaruga che ha rischiato grosso nel momento in cui stava per uscire dalla riserva rischiando di essere investita dalle auto in strada. L’esemplare, senza microchip che deve essere previsto di legge, è stato consegnato ai carabinieri forestali di Iseo.