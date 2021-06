Tutti insieme per ripulire il parco Manzoni di Lamarmora

(red.) Sabato il prato e le aiuole del parco Fulvio Manzoni di via Lamarmora sono stati ripuliti grazie al progetto IntegrAmbiente, promosso dall’associazione 5 R Zero Sprechi con il sostegno del consiglio di quartiere Lamarmora, la collaborazione delle associazioni Perlar e La Gabbianella e delle cooperative Il Calabrone e Bessimo. Hanno partecipato ambientalisti, volontari e un gruppo di senzatetto assistiti da Perlar e frequentatori del centro diurno «Il Riparo» di via Corsica.