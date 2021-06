Legambiente: “Tempi rapidi nelle indagini sui fanghi tossici”

(red.) Il 5 giugno 2021, Giornata mondiale dell’Ambiente ha avuto come tema “Ripristinare ecosistemi” con l’obiettivo di prevenire, fermare e invertire i danni inflitti agli ecosistemi del pianeta, passando dallo sfruttamento della natura al suo risanamento. Legambiente, informa in una nota di aver avviato la campagna nazionale di mobilitazione #liberidaiveleni per tenere alta l’attenzione sulle vertenze ambientali ancora irrisolte.

“L’inchiesta che ha visto emergere un sistema illecito di produzione e spargimento di fanghi inquinati sui campi di Lombardia (con i fanghi tossici anche nel Bresciano) e Piemonte è una ferita aperta per i terreni, per l’agricoltura e per la salute dei cittadini”, scrive Legambiente. “Con un’azione dimostrativa Legambiente Lombardia chiede non solo tempi rapidi di indagine e di accertamento delle responsabilità, ma anche che si proceda in fretta a un chiarimento normativo e alla bonifica dei suoli inquinati”.

Al flashmob indetto questo sabato mattina nell’ambito del Klimat Fest al Parco Nord di Milano erano presenti la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto e una delegazione dei circoli lombardi di Legambiente.