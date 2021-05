Fanghi tossici, comitati davanti alla Wte di Calcinato: è nostra vittoria

(red.) Quella di ieri, martedì 25 maggio, è stata una giornata particolare per i comitati dei cittadini che a Calcinato, nel bresciano, hanno tenuto un presidio davanti alla sede della Wte. Cioé l’azienda finita nell’occhio del ciclone per le centinaia di migliaia di tonnellate di materiali ritenuti come fertilizzanti, che in realtà erano veri e propri fanghi tossici e non depurati e sparsi nei terreni agricoli, con la compiacenza dei proprietari.

Ieri, come detto, è stata la giornata dei comitati, tra quelli dei Cittadini di Calcinato, Visano Respira e dei cittadini di Quinzano che hanno potuto celebrare una vittoria dopo vent’anni di segnalazioni ed esposti. L’inchiesta, tra l’altro, coinvolge altre sei aziende, i loro titolari e anche un funzionario pubblico. E mentre gli stessi comitati dicono di essere pronti a costituirsi parte civile in un eventuale processo che potrebbe vedere alla sbarra la Wte, l’amministrazione comunale si dice “indignata” per il possibile coinvolgimento di funzionari pubblici e di aziende compiacenti.

E intanto in queste ore stanno emergendo alcune intercettazioni telefoniche tra gli indagati e che fanno rabbrividire. Tra queste, riportate dal Corriere della Sera-Brescia, si sente chi dice “chissà il bambino che mangia la pannocchia di mais cresciuta sui fanghi”.