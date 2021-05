Sabato escursione ornitologica nel Parco dell’Adamello

(red.) Nell’ambito della rassegna “Inverno nel Parco 2020 – 2021”, il Centro Faunistico del Parco dell’Adamello, gestito dall’Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell’Adamello e del Comune di Paspardo (Bs), propone per sabato 29 maggio alle ore 15 un’escursione tematica alla scoperta delle specie di uccelli tipiche dell’ambiente alpino.

Paolo Trotti, ornitologo e responsabile del Cras, accompagnerà i visitatori all’interno del bosco di pertinenza del Centro Faunistico, introducendoli ai concetti di base del birdwatching e focalizzando l’attenzione sulle specie ornitiche locali.

Al termine della visita, se le condizioni lo permetteranno, i partecipanti potranno assistere al rilascio di alcuni esemplari di uccelli in cura presso il Centro Recupero Animali Selvatici. A causa delle restrizioni imposte dalla vigente normativa anti Covid-19 l’eventuale rilascio non potrà essere aperto al pubblico.

Ritrovo dei partecipanti alle ore 14,30 presso il Centro Faunistico in Località Fles a Paspardo (Bs). Si consigliano abbigliamento comodo a strati e scarpe da trekking. Il contributo per la partecipazione è a offerta libera.

L’attività si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. Si invitano i partecipanti a dotarsi dei dispositivi di protezione individuali e a mantenere il distanziamento. Per info e iscrizioni: tel. 348.459.5374 e-mail. lontanoverde@gmail.com

Ricordiamo che tutte le donazioni e i contributi raccolti nell’ambito degli eventi e delle attività gestite dall’Associazione LOntànoVerde vengono reinvestiti nel CRAS del Parco dell’Adamello, per la cura della fauna selvatica in difficoltà.