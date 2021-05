Fanghi tossici, il comitato di Calcinato: vittoria dei cittadini che non si sono arresi

(red.) Il Comitato cittadini di Calcinato, dopo anni di battaglie per la tutela e il rispetto del suolo, non poteva non commentare l’intervento dei carabinieri forestali: “Quasi 20 anni di odori, di segnalazioni, di esposti e denunce. Perdita di fanghi sulla strada. Una viabilità pericolosa. Un territorio che ha perso valore e che ha visto arrecare ai residenti un assoluto peggioramento della qualità della vita nelle proprie case soprattutto a ridosso dell’impianto in Via Cavour, Via Manzoni e Via Gavardina a Calcinato. Ma la stessa ditta WTE ha creato per anni le stesse problematiche non solo a Calcinato ma anche a Quinzano e Visano/Calvisano. Gli stessi problemi ovunque”.

“Oggi”, prosegue la nota, “un 24 maggio 2021 che ricorderemo in questi tre Paesi per molto tempo e che condividiamo con gli altri Comitati che ci hanno appoggiato in questi anni nelle nostre dure battaglie. Perché oggi è la vittoria dei cittadini che non si sono mai arresi. Dei cittadini che non hanno avuto paura e hanno fotografato e documentato le situazioni inaccettabili, insopportabili e ingiustificabili che si stavano creando, le circostanze i contesti e le condizioni in cui avvenivano emissioni odorigene, spandimenti nei terreni, dispersioni di rifiuti sulle nostre strade.

Dei cittadini che hanno segnalato e fatto esposti, che hanno chiesto incontri dalla Procura, ai Carabinieri Forestali, al Prefetto, alla Provincia di Brescia evidenziano l’arroganza e i soprusi di una azienda che oggi mostra la sua vera identità.