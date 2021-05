Orzinuovi, dalla roggia spunta una moria di pesci: reflui nel mirino

(red.) Il territorio della bassa bresciana continua suo malgrado ad essere al centro di episodi di inquinamento. L’ultimo in ordine di tempo e di cui dà notizia Bresciaoggi è stato registrato ieri mattina, venerdì 21 maggio, in una roggia a Orzinuovi e di cui dà notizia Bresciaoggi.

Nel mirino è finita la roggia Comune dove non si poteva fare a meno di notare una moria di pesci. La segnalazione ha subito raggiunto gli agenti della Polizia locale e i tecnici ambientali, anche per cercare di risalire alla fonte dell’inquinamento. La sensazione è che qualcuno la notte precedente abbia sversato liquami zootecnici in modo illecito.