Caffaro Brescia, unica gara d’appalto e si sperimentano reagenti anti-cromo

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 18 maggio, a Brescia e in videoconferenza si è svolta una riunione del tavolo tecnico dedicato al sito di interesse nazionale della Caffaro. E come conclusione, è emerso che ci sarà un’unica gara d’appalto e che si procederà da subito con una sperimentazione per cercare di ridurre la presenza del cromo esavalente. Ieri al tavolo erano presenti i tecnici del Comune, della Provincia, Regione, Arpa e il commissario straordinario.

Vista la gara unica, non ci sarà il progetto stralcio da 4,5 milioni di euro che Aecom aveva predisposto per muoversi subito sulla barriera idraulica. E dall’Arpa è anche emerso che i clorati presenti nella falda nel sito industriale hanno raggiunto anche le vicinanze del campo Calvesi. Di fatto, la barriera idraulica resta inadeguata, ma comunque attiva. I prossimi passi, come detto, saranno la gara d’appalto da concludere entro la fine di maggio per poi procedere con la messa in gara da giugno e la sperimentazione con l’uso di reagenti nel terreno per cercare di rendere meno pericoloso il cromo.