Depurazione del Garda, è arrivato il giorno. Ma sindaci chiedono commissario

(red.) Quella di oggi, martedì 18 maggio, sarà una giornata importante sul fronte della depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Infatti, al Ministero della Transizione Ecologica si svolgerà l’attesa cabina di regia con l’ufficio d’Ambito di Brescia per la decisione finale sulla posizione dell’impianto. Ma la giornata odierna è stata preceduta da uno scontro tra lettere giunte tutte al ministro Roberto Cingolani vista l’importanza della questione e dell’opera.

Da una parte ci sono i sindaci del Garda che chiedono la nomina di un commissario, poi quelli lungo il fiume Chiese che chiedono di non far finire i reflui nel proprio corso d’acqua e anche la Provincia di Brescia che punta l’attenzione sull’opera in pole position, cioé un impianto da allestire a Esenta di Lonato del Garda e i cui reflui da smaltire verso il fiume Mincio. Oggi, quindi, sarà una giornata fondamentale su questo fronte.