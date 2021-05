Caffaro, il commissario Moreni lascia e critica il Comune sulla gestione

(red.) Era il giugno del 2015 quando Roberto Moreni venne nominato commissario al sito di interesse nazionale Caffaro di Brescia. E ieri, venerdì 14 maggio, a sei anni di distanza dalla presa dell’incarico e dopo la nuova nomina stabilita per l’ex direttore generale dell’assessorato regionale all’Ambiente e Clima Mario Nova, Moreni ha tracciato il punto di sei anni di lavoro. Il suo incarico è scaduto l’8 maggio, ma dovrà restare in campo fino alla fine di giugno per consentire proprio al nuovo commissario di insediarsi. Quella di ieri, di fatto, è stata l’ultima uscita pubblica dell’ormai ex commissario Caffaro che non ha mancato di essere critico su alcune decisioni prese e anche sulla bonifica e il piano di risanamento ambientale.

A partire proprio dal progetto operativo di bonifica che Moreni conferma essere pronto, ma ancora in attesa della valida del responsabile del procedimento, la cui nomina chiesta di Susi Canti sarebbe stata respinta dal Comune. Moreni ha anche sottolineato le difficoltà avute nei rapporti con Arpa e altre istituzioni, anche nel vedere assegnare i fondi. Su questo fronte ha sottolineato come al suo arrivo ci fossero poco meno di 10 milioni di euro e lui sarebbe stato in grado di far arrivare la quota fino a 91 milioni di euro attuali. Ha anche sostenuto come la situazione Caffaro non fosse mai stata affrontata fino al 2016, mentre nel frattempo lo stesso commissario ancora in campo e la società Aecom stanno lavorando all’appalto.

Altre critiche sono state rivolte al funzionamento della barriera idraulica, reputando necessario un’intesa con Caffaro Brescia per quando lascerà lo stabilimento in via Milano. L’unico rammarico che Moreni ha evidenziato è quello di non essere riuscito a convincere il Comune a realizzare il bosco urbano. E sul fronte delle stoccate lanciate dallo stesso commissario in sostituzione, è giunta la replica del direttore generale di palazzo Loggia Giandomenico Brambilla. “Dispiace che abbia frainteso il significato della posizione del Comune rispetto alla nomina, da lei unilateralmente disposta, dell’ingegner Susi Canti, dirigente di questa Amministrazione, a Rup dell’appalto in oggetto. Il Comune non intende affatto smentire o rinnegare la collaborazione da sempre manifestata, anche nei fatti, all’assolvimento delle funzioni commissariali attraverso la messa a disposizione, a fini istruttori ed esecutivi, degli uffici dell’ente senza limitazione alcuna.

L’attribuzione delle funzioni di Responsabile unico del procedimento – si legge – per tutte le fasi di un appalto così complesso ed assorbente, ad un soggetto dipendente di altra amministrazione, richiede che la persona individuata sia formalmente incardinata nella struttura commissariale alla quale imputare l’esercizio di funzioni con manifestazione di volontà esterna: tale condizione può verificarsi solo per effetto di una disposizione del datore di lavoro del dipendente e con il consenso del medesimo, e ciò non per un capriccio del Comune, bensì per rispettare i principi che regolano il contratto di lavoro pubblico, a tutela di tutte le parti, compreso il lavoratore medesimo.

Dispiace che l’esigenza di impostare correttamente la nomina del Rup, espressa in ogni caso e proprio come forma di collaborazione dell’ente all’esercizio delle funzioni del commissario e a garanzia della stessa legittimità di tutta la procedura, sia vista come una grave lesione della sua autonomia gestionale ovvero come un intralcio alla prosecuzione dell’attività. C’è la disponibilità di tutti gli uffici a continuare nella piena collaborazione già manifestata per l’approntamento dei documenti di gara e ogni attività inerente ed è immotivata l’intenzione di interrompere l’attività di perfezionamento del progetto attualmente in fase di verifica e di redazione del bando di gara”.