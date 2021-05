Verdi, bresciani mobilitati per ripulire il Mella dai rifiuti

(red.) Grande successo per la giornata ecologica organizzata dai Verdi-Europa Verde Brescia che si è svolta questa mattina di sabato 8 maggio lungo il fiume Mella nella zona di Ponte Crotte. Alla raccolta straordinaria di rifiuti hanno partecipato oltre 200 persone tra cui moltissimi giovani.

In poche ore – informa Salvatore Fierro, portavoce dei Verdi – sono stati raccolti oltre 3oo chili di rifiuti tra plastica, vetro, carta, indifferenziati, ruote di bici abbandonati lungo il Mella.

L’ intera zona interessata lungo il fiume Mella era invasa dai rifiuti, molti dei quali coperti di terra (diventate vere discariche abusive). Segno che si trovavano lì da parecchio tempo e che l’area avrebbe bisogno di una più efficace bonifica.

Prossima iniziativa dei Verdi-Europa Verde Brescia sarà una giornata ecologica in Castello a Brescia. Non è pensabile – dicono gli ambientalisti – che un territorio fragile come il nostro possa sopportare sistematicamente gesti d’inciviltà che hanno conseguenze negative che si protraggono nel tempo.

«Rispettare l’ambiente dove si vive, dove si lavora o dove si è ospiti non è solo un dovere civico, ma anche un obbligo morale», aggiungono i Verdi-Europa Verde Brescia ringraziando tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo a questa causa, i volontari, gli operatori di Aprica.