Verdi, sabato pulizia dai rifiuti di un tratto del fiume Mella

(red.) I Verdi-Europa Verde Brescia organizzano una giornata ecologica per sabato 8 maggio a partire dalle ore 10 fino alle ore 13 dedicata alla pulizia di un tratto delle rive del fiume Mella a Brescia. Appuntamento al Ponte Crotte in via Crotte. “L’ area che è stata proposta lungo il fiume del Mella dai nostri aderenti a seguito di un approfondito sopralluogo”, informa un comunicato, “rappresenta una delle tante zone deturpate dai rifiuti. Sarà il momento in cui ‘toccheremo letteralmente con mano’ il problema dell’abbandono illegale di rifiuti lungo il fiume Mella”.

“La giornata ecologica, oltre ad essere un importante momento di sensibilizzazione di tutti i cittadini al problema”, si legge ancora nella nota, “ci consentirà anche di raccogliere ulteriori dati per capire i fenomeni di abbandono selvaggio della spazzatura. Le numerose aree verdi presenti in città e i campi agricoli, spesso sono oggetto di questo tipo di comportamento dannoso per tutta la nostra comunità, proseguendo una nostra tradizione ormai consolidata negli anni e raccogliendo diverse segnalazioni e sollecitazioni provenienti dai cittadini”.

“Mai come ora” concludono i Verdi, “si deve tornare a difendere l’ambiente dai rischi connessi al cambiamento climatico determinato, in gran parte, dallo sfruttamento antropico della natura. In questa battaglia i Verdi -Europa Verde Brescia da sempre è in prima fila – per affrontare il problema ecologico attraverso la difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini”.