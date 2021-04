Verdi Brescia: “Ora sia bonificata la discarica abusiva di via Feroldi a Pontevico”

(red.) Allarme rifiuti: “I rifiuti abbandonati in via Feroldi a Pontevico vanno rimossi, con celerità, per evitare che vengano di nuovo presi di mira dagli eco-criminali”. Lo dichiara il coordinamento Provinciale dei Verdi-Europa Verde Brescia da sempre impegnati nella bassa bresciana per la tutela del territorio.

Rimuovere al più presto quei rifiuti da quel capannone è molto importante secondo gli ambientalisti, sia perché non diventi un ricettacolo per altri rifiuti, dando poi origine ad una vera e propria bomba ecologica, sia perché, smaltiti in maniera illecita, causerebbe danni ingenti all’ambiente, con ripercussioni su tutto l’ecosistema. “Non devono esistere più incertezze, non c’è più nessun motivo per aspettare ed applicare quel sano principio: Chi ha sbagliato deve pagare fino in fondo, a cominciare dall’urgenza di dare via alla bonifica il più in fretta possibile perché non devono pagare i cittadini il danno ambientale fatto da altri”.

“Con questa nota”, concludono i Verdi, “vogliamo esprimere la nostra vicinanza ai cittadini del comune di Pontevico. Questo problema deve essere preso come monito perché non si possa ripetere. Il traco illecito di rifiuti è un problema non solo locale ma nazionale.

Vogliamo inoltre complimentarci con l’amministrazione che ha deciso di costituirsi parte civile nel processo in corso riguardante la discarica abusiva in oggetto, vogliamo esprimere apprezzamento per il lavoro della Polizia Locale che ha riportato all’attenzione questo grave problema che incombe da ben 3 anni sul territorio”.