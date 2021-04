Brescia, obiettivo Loggia: dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030

(red.) Ieri, martedì 27 aprile, durante una seduta della commissione Ecologia a palazzo Loggia di Brescia l’assessore comunale all’Ambiente Miriam Cominelli ha annunciato un piano ambizioso dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica. L’obiettivo è di dimezzare quelle attuali, da 3,3 tonnellate all’anno per abitante a 1,6 tonnellate, entro il 2030.

Numeri che si basano sui consumi: a incidere sono l’aspetto residenziale per quasi il 40%, commerciale e privato per il 36% e il resto per il trasporto privato. E a prevalere sono i consumi di energia elettrica e gas naturale. Per questo motivo il Comune intende attuare delle misure, a partire dall’incentivazione della mobilità elettrica anche sul trasporto pubblico locale, illuminazione più efficiente negli edifici comunali e anche uno sportello per l’energia rivolto ai cittadini.