Brescia, valori di inquinanti fuori controllo in via della Volta

(red.) Pur con le dovute proporzioni, nella zona di via della Volta a Brescia c’è una “piccola” Caffaro dal punto di vista dell’inquinamento. Il Giornale di Brescia riporta una relazione dell’Arpa che ha effettuato una serie di controlli al vaso Molin del Brolo, dove scorre un canale usato per l’irrigazione. Le condizioni ambientali di questo tratto hanno indotto il Comune ad allertare l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

Questa ha riscontrato valori fuori controllo di cadmio, zinco, rame, piombo e idrocarburi derivanti anche da olii industriali. Questi controlli sono stati effettuati all’inizio di marzo e negli ultimi giorni precedenti a martedì 27 aprile sono arrivati i risultati. Di fronte a queste evidenze la Provincia dovrà ora cercare di risalire ai responsabili dell’inquinamento.