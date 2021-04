Verdi Brescia: “Caffaro, dopo cinque mesi nulla è cambiato”

(red.) “Bonifica Caffaro, sono passati cinque mesi ma nulla è cambiato”, si legge in una nota diffusi dai Verdi-Europa Verde Brescia. “Oltre al ritardo nel progetto definitivo della bonifica che la multinazionale Aecom doveva consegnare per i primi di aprile, la situazione ha moltissime criticità, come evidenziato dall’Arpa di Brescia negli ultimi campionamenti fatti il 2 marzo e inviati al comune. Rimangono altissimi i valori di Cromo VI nelle acque sotterranee del Sin Caffaro”.

“Dagli ultimi esami effettuati dai tecnici dell’Arpa”, proseguono i Verdi, “sono risultati parametri dell’inquinante tossico pari a 1.304 microgrammi per litro d’acqua nel pozzo 9 ubicato nel confine meridionale dello stabilimento. Nella sostanza dovrebbe essere Caffaro Brescia a potenziare il filtraggio e fare azioni per abbattere il cromo. Sono passati due mesi dal sequestro del sito da parte della Procura, ma ad oggi nulla è cambiato, di fatto la Caffaro continua a inquinare”.

Queste la proposte per il Sin Caffaro da parte dei Verdi-Europa Verde Brescia:

1. Da subito va mantenuta e potenziata la barriera idraulica per la filtrazione di quelle sostanze inquinanti, e che vengano risanate tutte le criticità emerse in questi anni rilevate dall’ Arpa di Brescia.

2. Determinare i limiti del Sin, comprese tutte le aree inquinate, bonificare da subito i giardini privati più inquinati (dove era già stato finanziato il progetto).

3. Va fatta una verifica dettagliata nel sito per rilevare tutte le problematiche degli impianti o capannoni deteriorati dal tempo, da cui possono fuoriuscire gli inquinanti, e introdurre da subito interventi di bonifica di emergenza per contenere altri eventuali scarichi di inquinanti nel terreno.

4. Va fatto da subito un progetto per la bonifica/messa in sicurezza in modo duraturo di tutte le aree inquinate esterne allo stabilimento: terreni agricoli, orti dei privati, giardini (per completare la bonifica totale ci vogliono dai 5-6 anni).

5. Come Verdi-Europa Verde Brescia chiediamo che venga fatta piena chiarezza sulla scomparsa (secondo fonti di stampa) di un notevole quantitativo di materiale pericoloso, il Fenclor o Apirolio, ovvero i cancerogeni PCB (policlorobifenili) che la fabbrica ha prodotto fino al 1984. In totale si sarebbero perse le tracce di due tonnellate di PCB allo stato liquido e di peci di Fanclor conservate in contenitori d’acciaio.

6. Il nostro pensiero va a quei lavoratori che in questi anni hanno garantito un presidio di sicurezza all’ interno del sito. Non devono essere i lavoratori a pagare con il proprio posto di lavoro la colpa di altri.

“Chiediamo come Europa Verde Brescia”, conclude il documento, “di aprire un tavolo di confronto con comune, curatore, rappresentanti dei lavoratori, Prefettura e il coinvolgimento dell’ attuale ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti del governo Draghi, da sempre attento alle questioni bresciane. Il nostro obiettivo è quello che si passi dalle parole ai fatti con provvedimenti urgenti a tutela della salute dei cittadini bresciani”.