Villa Carcina, schiuma bianca verso il Mella. Arrivano Polizia e Arpa

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 2 aprile, a Villa Carcina, in Valtrompia, nel bresciano, sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia locale e i tecnici dell’Arpa a causa della presenza di una schiuma bianca nelle acque di un affluente del fiume Mella. L’area interessata dal possibile episodio di inquinamento è quella della zona industriale.

Sul luogo dell’emersione della sostanza sono stati raccolti campioni di acqua che saranno analizzati nei laboratori dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. In ogni caso le indagini per ricstruirne la provenienza sono già iniziate e si è risaliti a un tubo che servirebbe per raccogliere le acque piovane. Per capire se quei liquidi provengano da una delle attività industriali si aspettano i risultati delle analisi chimiche.