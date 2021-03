San Gervasio, presidio ambientalista alla roggia Gambarina

(red.) Sabato 27 marzo è stato organizzato un pacifico presidio presso la roggia Gambarina per ribadire la contrarietà a quello che gli ambientalisti definiscono “lo scempio ambientale proposto dall’amministrazione di San Gervasio Bresciano”.

“Con la palese scusa di mettere in sicurezza la Gambarina”, informano i Verdi-Europa Verde che hanno aderito al presidio di Legambiente, “l’amministrazione, con una parte dei soldi di Regione Lombardia, sta progettando di cementificare e scavare 100 mila metri cubi di materiale. La Gambarina è una roggia di interesse naturalistico e storico, non è possibile restare in silenzio davanti a questa proposta”.