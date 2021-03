Fridays for Future, per il clima occupata piazza del Duomo

(red.) Erano tanti, forse un centinaio, i ragazzi di Fridays for Future che hanno manifestato venerdì pomeriggio a partire dalle 16 davanti al Duomo di Brescia, occupando la piazza per sensibilizzare i concittadini sul clima, con cartelli e una parola d’ordine: Basta False Promesse.

La crisi climatica dev’essere affrontata e la sostenibilità (quella vera) dev’essere al centro delle nostre scelte. Abbiamo sentito troppe parole – dicono i ragazzi – e ora abbiamo bisogno di azioni per il clima perché non c’è più tempo.

Nell’occasione è stata anche lanciata la campagna @brescia_alpassocoitempi, con una petizione per avere una città davvero a misura d’uomo entro il 2023, quando Brescia, con Bergamo, sarà Capitale della Cultura italiana. La appoggeranno i politici bresciani?

Ecco un elenco con alcune frasi pronunciate per gli italiani dai loro governanti succedutisi nei tempi e raccolte dai ragazzi di Fridays for Future. Le azioni concrete sono sotto gli occhi di tutti.

“La tutela dell’ambiente è priorità. Sento questo impegno come cittadino, come padre.” – Giuseppe Conte.

“L’ambiente è di tutti e sul clima non ci devono essere compromessi” – Luigi Di Maio.

“La sostenibilità è l’unica via per la rresa” – Nicola Zingaretti.

“Clima sarà priorità di governo” Matteo Renzi.

“La green economy e il clima saranno al centro delle politiche del nuovo governo.” – Paolo Gentiloni.

“La nostra bella Italia ci richiede tutela dell’ambiente, una battaglia in cui credo moltissimo.” – Matteo Salvini.

“Abbiamo un dovere molto importante: quello di consegnare a chi verrà dopo di noi un pianeta vivibile.” – Silvio Berlusconi.

“Dobbiamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta.” – Mario Draghi.