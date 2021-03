Sversamenti illeciti, multate due aziende di Leno e Alfianello

(red.) Nella bassa bresciana, i cui territori e corsi d’acqua sono spesso nel mirino di sversamenti di sostanze inquinanti e rifiuti, due aziende sono finite nel mirino tra Leno e Alfianello. Per quanto riguarda il primo, si sono mosse l’Arpa e la Polizia locale che hanno fatto finire nei guai un’azienda già segnalata da diversi cittadini. In particolare, per episodi di smaltimento di rifiuti aziendali.

Un sopralluogo ha portato a riscontrare le criticità con le quali l’impresa era riuscita a risparmiare sui costi di smaltimento. In questo senso sono emerse irregolarità nel registro dei rifiuti, ma anche smaltimento illecito e sversamenti in corsi d’acqua. I risultati emersi dalle verifiche sono stati inviati alla procura di Brescia, mentre l’azienda è già stata sanzionata e dovrà mettersi in regola per evitare il sequestro.

La seconda situazione arriva da Alfianello dove già un consigliere comunale di minoranza aveva registrato un video denuncia. La Polizia locale con A2a sono poi riuscite a identificare l’azienda che avrebbe commesso lo smaltimento.