Caffaro, società prolunga l’addio a fine ottobre. Barriera idraulica resta attiva

(red.) Giungono nuove notizie sul fronte del sito di interesse nazionale Caffaro di Brescia, alle prese da una parte con il sequestro e dall’altra con la necessaria messa in sicurezza e il piano operativo di bonifica da mettere in atto. L’aggiornamento più importante, di cui scrive il Giornale di Brescia, è che la Caffaro Brescia non lascerà in modo definitivo al 31 marzo come aveva sempre annunciato, ma prolunga il periodo fino alla fine di ottobre. E nel corso dei prossimi sette mesi i dipendenti potranno continuare a mantenere attiva la barriera idraulica che evita agli inquinanti di raggiungere la falda sotterranea.

L’idea di proseguire è scritta nel piano di dismissione dal sito produttivo e riportato dal quotidiano bresciano. Di conseguenza si potranno anche risparmiare i fondi che sarebbero stati necessari per continuare a tenere attiva la barriera dopo l’addio di Caffaro. L’altro elemento connesso allo stabilimento produttivo riguarda la messa in sicurezza. Domani, giovedì 4 marzo, il Comune di Brescia si muoverà per un sopralluogo anche per affidare gli interventi necessari a rendere l’impianto non a rischio come invece continua a esserlo.

Sul fronte della Caffaro, sempre come riporta il Giornale di Brescia, la società Aecom che si è aggiudicata l’appalto consegnerà entro venerdì 5 marzo i progetti per il piano operativo di bonifica. Infine, ci sarà anche un cambio di ruolo. Il commissario straordinario Roberto Moreni lascia il posto dopo cinque anni di lavoro e al suo posto il Comune ha indicato l’ex assessore all’Ambiente e Mobilità di palazzo Loggia Ettore Brunelli.