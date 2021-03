Ghiroldi (Lega): “Per la bonifica dell’ex Metalli Capra di Capriano serve agire con urgenza”

(red.) È stata approvata dal consiglio regionale della Lombardia una mozione, presentata dal gruppo della Lega, che sollecita l’intervento del governo affinché venga messo in sicurezza il sito dell’ex Raffineria Metalli Capra a Capriano del Colle, in provincia di Brescia.

“La situazione della ex Raffineria Metalli Capra deve essere necessariamente affrontata con tempestività”, ha detto il consigliere Francesco Ghiroldi, sottoscrittore della richiesta insieme alla collega Francesca Ceruti, prima firmataria. “Il sito è contaminato da rifiuti radioattivi e la situazione è in stallo ormai da decenni. Esiste un piano di bonifica approvato l’anno scorso e si tratta di un progetto che ha trovato generale consenso nel territorio”.

“La Prefettura ha da tempo richiesto al ministero dell’Ambiente le risorse che permetterebbero l’avvio delle operazioni di bonifica, tra cui l’installazione immediata dei silos per la raccolta e lo stoccaggio del percolato radioattivo”, prosegue Ghiroldi. “Oltre a questa installazione sarà inoltre fondamentale il contributo della Ats, per la verifica degli eventuali rischi sanitari per la popolazione. Come è evidente, la messa in sicurezza del sito richiede l’azione congiunta di più enti e il conseguente stanziamento di importanti risorse economiche per la messa in opera del piano”.

“Per questo motivo oggi abbiamo richiesto l’impegno della giunta a sollecitare il governo a procedere nei tempi e nei modi concordati nel piano approvato nel 2020. La situazione di emergenza, come richiamato dalla cronaca locale delle ultime settimane, si sta aggravando e non è più possibile temporeggiare. Urge procedere alla messa in sicurezza dei siti contaminati da rifiuti radioattivi nella provincia di Brescia, è una questione prioritaria di salute pubblica” , conclude Ghiroldi.