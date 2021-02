Montichiari, schiuma bianca al depuratore. Il sindaco infuriato

(red.) L’allarme è stato lanciato questa mattina, sabato 27 febbraio, a Montichiari, nella bassa bresciana, direttamente dal sindaco Marco Togni. E riguarda il fatto che all’altezza del depuratore comunale è emersa una schiuma bianca molto densa, probabilmente derivante da qualche sversamento, anche se da capire di quale tipo di matrice. “Questa è la situazione in cui versa il nostro depuratore comunale per colpa di qualcuno, che ancora non è stato trovato – attacca il primo cittadino dal proprio profilo su Facebook – ma che continua a sversare porcherie in fognatura.

Certe persone sono dei veri immondezzai e fa veramente molta rabbia il loro più assoluto menefreghismo. Ovviamente questi atti avvengono il venerdì sera o di notte e A2a si accorge solo l’indomani e con le aziende chiuse è praticamente impossibile risalire ai colpevoli in situazioni normali. Ma ora è probabile che lungo le linee della fognatura – annuncia il sindaco – saranno posizionate delle sonde così da capire la zona dove avvengono questi sversamenti. Indistintamente da chi sono i soggetti che compiono questi gesti, si utilizzerà la linea più dura possibile”.