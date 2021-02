Aria malata, anche nel bresciano scattano le misure di primo livello

(red.) In provincia di Brescia, ma in generale in tutta la Lombardia, non bastava l’alta diffusione del contagio da Covid-19. A questo, infatti, si aggiunge purtroppo anche la qualità dell’aria malsana che ha portato la Regione a introdurre a partire da oggi, martedì 23 febbraio, misure temporanee antismog di primo livello. A Brescia, insieme a Cremona, Mantova, Lodi e Bergamo, il limite di 50 microgrammi per metrocubo di polveri sottili pm10 nell’aria è stato superato per il quinto giorno consecutivo.

Per questo motivo da oggi scattano le misure temporanee di primo livello attive sul traffico nei comuni con più di 30 mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 tra i 209 Comuni lombardi e in fascia 2 tra i 361 Comuni. La misura principale prevede il divieto di utilizzo delle auto di classe fino ad euro 4 diesel dalle 8,30 alle 18,30 e comprese quelle dotate di filtro antiparticolato. Per questo, si incentiva all’uso dello smart working.

Per quanto riguarda il riscaldamento e l’agricoltura, c’è il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa, se c’è un altro impianto di riscaldamento alternativo, con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle e il limite delle temperature all’interno degli edifici è 19°C, con tolleranza di 2°C. Divieto anche di spandimento dei reflui zootecnici, salvo iniezione diretta o interramento immediato. Vietato anche qualsiasi fuoco all’aperto di residui vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio. Queste misure resteranno in vigore fino a quanto i livelli di polveri sottili non caleranno al di sotto dei limiti e anche con il favore del meteo.